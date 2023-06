Nahversorger in Maiersdorf schließt mit Ende Juni

Die „Nah&Frisch“-Filiale in Maiersdorf schließt mit Ende des Monats seine Pforten. Geschäftsbetreiberin Doris Ungersböck ist traurig über die Entscheidung, dennoch geht es nicht mehr anders, wie sie erklärt: „Es tut mir sehr leid um das Geschäft, aber es muss sein!“ Es fehle einfach der Umsatz, das sei auch in den Jahren davor schon so gewesen. Mit dem Hauptgeschäft in Weikersdorf (seit 2008) konnte das bisher gut abgefedert werden. Doch mit den hohen Strompreisen ist es laut Ungersböck nun nicht mehr möglich das Geschäft weiter zu erhalten. Der „Nah&Frisch“ hat 2016 in Maiersdorf geöffnet.

Die Schließung des Geschäftes bringt auch das Ende des Postpartners mit sich. Diesen hat Ungersböck bei der Eröffnung beantragt um mehr Kunden anzulocken. „Ohne Postpartnerschaft hätte das Geschäft nicht einmal das erste Jahr überlebt“, sagt sie. Wie es nun aber damit weitergeht ist noch nicht klar. Ungersböck wünscht sich eine Nachfolge für das Geschäft inklusive Post. „Als Ein-Personen-Betrieb ist das Geschäft ein Paradies. Mit Personal ist es aber sehr schwierig“, meint sie.

Auch für ÖVP-Bürgermeister Josef Laferl ist das eine traurige Nachricht: „Es ist wirklich schade, dass das Geschäft schließen muss. Leider wurde es nur bedingt von der Bevölkerung angenommen.“ Die Causa Postpartnerschaft werde derzeit geprüft. Die nächsten Postpartner gibt es in Muthmannsdorf und Willendorf.

Das Geschäftslokal ist baulich in das Gemeindeamt integriert. Vor der „Nah&Frisch“- Filiale von Ungersböck befanden sich einige andere Geschäfte darin, wie beispielsweise eine Bäckerei oder ein kleines Cafe mit Waren für den täglichen Bedarf. Bei Interesse für die Übernahme des Nahversorgers kann man sich auf der Gemeinde melden.