Großer Andrang bei Kleidertausch-Party im Hacker-Haus in Bad Erlach

Am Freitagnachmittag hatte man die Möglichkeit Kleidung abzugeben, damit fleißige Hände sortieren und auflegen konnten. Am Samstag ging’s dann los, und zwar in einem Boutique-ähnlichen Ambiente: es wurde gestöbert, probiert und neue Schätze entdeckt.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und gegen den allgemeinen Trend in der Wegwerfgesellschaft wurde mit Freude getauscht. Der Spaß ließ auch nicht zu wünschen übrig - so fand Frau Zeit für einen kleinen Plausch.

Gegen eine kleine Spende gab es ein Gläschen zum Anstoßen und kleine Snacks. „Unser Team hatte, trotz viel Arbeit beim Hin- und Herräumen, Sortieren und Dekorieren mächtig Spaß und war überwältigt vom großen Zuspruch“, heißt es seitens der Veranstalter: „Danke an alle, die mitgemacht und mitgeholfen haben!“

Übrigens der Kleidertausch war ein kostenloses Angebot, niemand musste für irgendein Kleidungsstück bezahlen.

