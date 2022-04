Thermengemeinden: Rundwanderweg wird ergänzt

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Bei der jüngsten Sitzung des Vereines „Erlebnisregion Bucklige Welt - Thermengemeinden“ durfte Obmann Michael Nistl zunächst zwei neue Mitglieder im Vorstand begrüßen: Peter Lielacher, ÖVP-Geschäftsführender Gemeinderat von Walpersbach und Katzelsdorfs ÖVP-Gemeinderat Markus Schwendenwein sind ab sofort mit dabei.

Geschäftsführerin Sonja Plank-Wiesbauer führte durch die Agenda: Großer Punkt war das Gästemagazin „Entdecke die Bucklige Welt“, das derzeit geplant und am 3. Mai publiziert wird. „Das Magazin erscheint heuer zweimal, dabei geht es vor allem um eine Reisereportage in unserer Gegend und mehrere Ausflüge, die man mit den Kindern unternehmen kann“, so Geschäftsführerin Sonja Plank-Wiesbauer. Ebenso im Vordergrund stand der „Rosalia Rundwanderweg“, dem durch Ergänzungen neues Leben eingehaucht werden soll. Am Weg sollen demnächst Stationen der Sehenswürdigkeiten ausgeschildert werden, 21 Schilder sind vorgesehen.

„Es sollen außerdem fünf Kraftplätze entstehen, an denen man Energie tanken oder Entspannung finden kann. Mit der Lokalisierung der perfekten Kraftplätze wird eine Spezialistin beauftragt“, erläutert Plank-Wiesbauer. Weitere Projekte in den nächsten Monaten sind das Reitwegenetz, das Bezirksfest 100 Jahre Niederösterreich in Wiener Neustadt und die Oldtimerausfahrt mit Wolfgang Böck, die am 24. Juli in Walpersbach startet.

