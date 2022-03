Landesklinikum Wr. Neustadt: SPÖ mit Kritik

Werbung Modernes Bildungszentrum Anzeige Open House am 25.3. in der Sta. Christiana Frohsdorf

Hart ins Gericht mit der politischen Etage des Landesklinikums geht SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger. Er ortet – wie übrigens auch SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Vorderwinkler – krasses Missmanagement im Verbund der Thermenregion sowie Aus- und Nachwirkungen des Einsparkurses, seit das Land NÖ die Spitäler übernommen hat.

Die schlechten Arbeitsbedingungen für alle Beteiligten führen dazu, dass reihenweise ärztliches und pflegerisches Personal davonlaufe, so Spenger.

SPÖ-Vizebürgermeister Spenger: „Missmanagement beim Spital.“ Foto: Baldauf

„Hinter vorgehaltener Hand wird sogar gemunkelt, dass es Prämien für eine Reduzierung des Beschäftigtenstandes geben soll. Das wäre ein Skandal“, so der SPÖ-Vizebürgermeister. Wichtig sei nun, rasch zu handeln, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und endlich auch den von der SPÖ lange geforderten wissenschaftlich basierten Pflegeschlüssel in Niederösterreich umzusetzen. Die Landesgesundheitsagentur und der zuständige ÖVP-Landesrat Stephan Pernkopf seien gefordert, umgehend tätig zu werden, um die Versorgungssicherheit in Wiener Neustadt wiederherzustellen. Gar nicht gut kommt die Kritik beim Koaltionspartner ÖVP an.

„Fakt ist, dass es aktuell durch die Omikron-Welle in vielen Bereichen zu Personalengpässen kommt. Das hat nichts mit Personalmangel, sondern mit den Herausforderungen im Rahmen der Covid-Pandemie zu tun. Dass es dennoch immer Verbesserungsbedarf gibt, ist unbestritten. Daran arbeiten die zuständigen Verantwortlichen tagtäglich. Es bedarf dafür keiner unqualifizierten Vorschläge von außen“, so VPNÖ-Gesundheitssprecher, Landtagsabgeordneter und Stadtrat Franz Dinhobl.

ÖVP-Gesundheitssprecher Dinhobl: „Angstmacherei von der SPÖ.“ Foto: Baldauf

Die Corona-Empörung sei ein weiteres Beispiel dafür, dass die SPÖ bereit ist, für eine Schlagzeile den gesellschaftlichen Zusammenhang in unserer Stadt zu opfern, so Dinhobl, die SPÖ würde hier mit Angstmacherei politisches Kleingeld wechseln.

SPÖ-Klubobmann Christian Hoffmann kitisiert wiederum Dinhobl. Er fordert Dinhobl auf, „aktiv zu werden und auf seine Parteifreunde im Land einzuwirken, damit endlich wieder die medizinische Versorgungssicherheit sichergestellt wird, anstatt andere anzupatzen und Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben.“

Virus zeigt Probleme auf

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.