Wiener Neustädter Kinderkunst in neuer Galerie präsentiert

Die Kreativ-Akademie in Wiener Neustadt ist in den ehemaligen Bilbiotheksräumen neben der Musikschule beheimatet. Leiter Hannes Winkler freut sich über die neue Ausstellungsmöglichkeit für seine kleinen Künstler. „Wir haben das alte Lager geräumt, ausgemalt und mit Bilderleisten ausgestattet.“ Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von Unternehmer und Maler Dieter Nemetz, der dort mit einer Aktzeichen-Gruppe regelmäßig arbeitet. Nemetz: „Malerei braucht schließlich auch Öffentlichkeit“, deshalb habe er sich ehrenamtlich für die neue Galerie engagiert.

Am Mittwoch stellten die jungen Künstler der Kreativ Akademie ihre Werke aus. Gearbeitet wird während des Schuljahres wöchentlich zwei Stunden lang in zwei Gruppen mit Hannes Winkler und Regina Glaser als Lehrer. Dabei entstanden Arbeiten mit Deckfarben, Bleistft, Wachsmalkreide und Scherenschnitt, aber auch selbst gestaltete Masken. Wenn im September die nächsten Kinder-Kurse beginnen, Anmeldung ab sofort möglich, „werden wir auch laufend Ausstellungen zeigen“, so Winkler.

Die nächste geplante Ausstellung ist allerdings eher für Erwachsene gedacht, denn am 22. Juni zeigen unter dem Titel „Akt.uell - Körperlandschaften“ elf Künstler Aktmalerei.