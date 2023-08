Ein Kunterbunter Nudelsalat im Schloss Bad Fischau-Brunn

Spaghetti, Mascherl oder Hörnchen: bei „Alles Pasta“dreht sich alles um Nudeln und Co. Doch was hat Pasta eigentlich mit Tanz zutun? Kursleiterin Elisabeth Jungmayer-Kögler hat in ihrem kreativen Tanzworkshop diese Frage beantwortet. „Das Thema Pasta ist kunterbunt und vielfältig, Nudeln gibt es in verschiedenen Formen, das kann man alles mit Bewegung, Tanz und Akrobatik darstellen“, sagt diese gegenüber der NÖN. „Ich probiere gerne verschiedenen Dinge aus und improvisiere auch gerne.“ Natürlich kommen auch Hilfsmaterialien für die Kinder zum Einsatz, wie beispielsweise bunte Tücher oder Kochlöffel. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Beim Aufwärmen im Schlossgarten klopften sich die Kinder gegenseitig Salz (wird zum Kochen der Nudeln benötigt) auf den Rücken. Foto: NÖN, Damböck

Der Workshop ist offen gestaltet, „die Kinder dürfen auch kreativ sein“, so Jungmayer-Kögler, die Musik studiert hat und dipolmierte Kindertanzpädagogin (tontanz.at) ist. Insgesamt neun Kinder zwischen 6 und 12 Jahren haben teilgenommen und hatten sichtlich Spaß daran. Bei der Abschlussaufführung am vergangenen Freitag konnten sie die Highlights der Woche präsentieren und zeigen, was sie alles gelernt haben.

Der Tanzworkshop fand heuer zum ersten Mal im Rahmen der Kreativwerkstatt im Schloss Bad Fischau statt. Eine Fortsetzung könnte es aufgrund des guten Erfolges im nächsten Sommer geben.