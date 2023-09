Das Publikum lag falsch in der Wiener Neustädter Bibliothek im Zentrum

Drei Legosteine bekam jeder Zuschauer und mit denen konnte er oder sie am Ende des Abends von „Täter Unknown“ von „glashaus“ den Mörder des bekannten Autors, der am Anfang der szenischen Lesung sterben musste, bekanntgeben. Zur Auswahl standen die Agentin und Schwester des Toten, seine Lebensgefährtin und ein Kollege, der mit ihm zusammenarbeiten wollte.

Im Laufe der Lesung des wortgewaltigen Textes von Thomas Kodnar stellte sich heraus, dass dieser berühmte Autor ein echtes Ekel gewesen ist, der alle drei sehr schlecht behandelt hatte. Ebenfalls im Laufe der Lesung kam das Publikum – großteils wahrscheinlich zum ersten Mal – in die wirklich abgelegenen dunklen Ecken der „Bibliothek im Zentrum“, denn jede Szene spielte in einem anderen Raum. Schlussendlich entschied sich die Mehrheit am Donnerstag für die Schwester als Mörder, es war aber die „Lebensgefährtin“, die eigentlich die Tochter des Toten war. Ein unterhaltsamer Abend der besonderen Art.