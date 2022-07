Dreharbeiten in Bad Fischau-Brunn: Ein Toter im Thermalbad

Werbung

Kameras, Komparsen und Kabelsalat – im Bad herrschte ein buntes Treiben. Foto: Damböck

Wer kennt nicht das deutsch-österreichische Ermittlerteam Ellie Stocker (Julia Jentsch) und Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) von dem erfolgreichen Krimi „Der Pass“. Bereits zwei Staffeln wurden ausgestrahlt, nun geht die Sky-Produktion in die dritte Runde. Ein Drehtag dafür fand am Montag im Thermalbad Bad Fischau-Brunn statt. Viele Kabel, Kameras und eine Menge Leute, die mit Headsets geschäftig auf und ab liefen, zeigten, was sich hinter den Kulissen während eines Drehtages so alles abspielt.

Das Thermalbad war in der Vergangenheit bereits einmal Schauplatz von einer Folge „Kommissar Rex“ und dem Film „Comedian Harmonists“. ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch zeigte sich über das neuerliche Interesse der Filmbranche sichtlich erfreut: „Ich freue mich sehr darüber. Wie am Beispiel der beiden anderen Filme merkt man, dass so etwas eine gute Langzeitwerbung ist. Das gleiche erwarten wir uns jetzt wieder.“ Da ein Drehtag in der Gemeinde etwas Besonderes ist, durften die Schüler der Volksschule bei den Dreharbeiten zusehen.

