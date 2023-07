Grüne zur Geschäftsführer-Vergabe: „Schiefe Optik bleibt“

Die NÖN hatte berichtet: Anfang des Jahres war Nik Dopler – er ist auch neuer Büroleiter von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger – zum neuen Geschäftsführers für die „WN Kul.Tour.Marketing GmbH“ bestellt worden. Ohne Ausschreibung, wie die Grünen damals kritisierten. Aus dem Rathaus hieß es nach der Kritik, dass der Posten nur interimistisch besetzt sei, damit die „KTM“ handlungsfähig bleibe, der Posten werde ausgeschrieben – was auch geschah. Die Grünen stellten daraufhin eine Anfrage an den Magistrat, wollten unter anderem wissen, wie viele Bewerber es für den Geschäftsführerposten gab.

Auf die Anfang Mai gestellte Anfrage gab es jetzt knapp zwei Monate später auch eine Antwort: Insgesamt hatte es für den KTM-Geschäftsführer neun Bewerber gegeben, bereits am 28. April wurde in der Generalversammlung dem Vorschlag einer Fachjury Folge geleistet und Nik Dopler zum Geschäftsführer der „KTM“ bestellt. Eine Info an den Gemeinderat oder eine Pressemeldung gab es dafür, wie sich herausstellte, nicht – die Bestellung des Geschäftsführers wurde im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht.

Die Grünen bleiben nach der endgültigen Bestellung bei ihrer Kritik, „die schiefe Optik bleibt“, meint Stadträtin Selina Prünster.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger zu der Causa: „Der Bestellvorgang des Geschäftsführers der 'WN Kul.Tour.Marketing GmbH' ist ordnungsgemäß vonstatten gegangen und das Ergebnis war eindeutig. Die bisherige erfolgreiche Tätigkeit von Niki Dopler bestätigt seine Bestellung.“