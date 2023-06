VGT zeigte Mastrinder-Vollspaltenboden in Wr. Neustädter Fußgängerzone

In den vergangenen Jahren hat der Verein gegen Tierfabriken (VGT) den Vollspaltenboden bei Schweinen thematisiert. Jetzt will man auf die Haltung von Mastrindern auf Vollspaltenboden aufmerksam machen.

„Gerade Rindfleisch, noch viel mehr als bei Schweinen, assoziiert die Bevölkerung mit einer Tierhaltung auf Weiden und Almen“, heißt es seitens des VGT. Dabei würden 70 Prozent der Mastrinder in Österreich „ihr gesamtes Lebenauf einem Beton-Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu verbringen“.

Eine Studie der Veterinäruni Wien zeige, „dass die schweren Rinder auf diesem Boden in vielfacher Hinsicht leiden: geschwollene Fußgelenke, blutige Klauen, verletzte Schwanzspitzen, Lahmheiten und ein erschwertes Aufstehen und Niederlegen“.

Um darauf aufmerksam zu machen, hat der VGT in der Fußgängerzone Wiener Straße zwei lebensgroße Stierfiguren präsentiert: Eine auf einem Vollspaltenboden, die andere auf Stroh. „Die Passanten reagierten alle sehr positiv und unterschrieben die Petition des VGT für ein Ende dieser Haltungsform“, heißt es seitens des Vereins.

„Es ist höchst an der Zeit, das Schicksal der Mastrinder in Österreich in die Tierschutzdiskussion zu bringen“, sagt Martin Balluch, Obmann des VGT: „Bisher hat man sie praktisch vergessen. Mit der neuen Kampagne des VGT wird das jetzt anders. Wir werden versuchen, mit den politisch Verantwortlichen und der Branche ins Gespräch zu kommen, um analog zu den Schweinen einen Weg aus der Misere zu finden.“

Die neue Petition des VGT haben nach rund 24 Stunden knapp 1.500 Menschen unterzeichnet.