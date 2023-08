ÖVP fordert bessere Öffnungszeiten für Recyclinghof Sollenau

Der Volkspartei Sollenau sind die Öffnungszeiten des Recyclinghofes nicht gut genug. Sie kritisieren, dass dieser im Sommer nur sieben Stunden, im Winter sogar nur drei Stunden pro Woche geöffnet hat. „Wir leben in einer digitalisierten Welt. In sehr vielen Gemeinden kann man mit einer Bürgerkarte den ganzen Tag über den Recyclinghof nutzen“, erklärt ÖVP-Gemeinderat Heinrich Steiner. Die ÖVP fordert deshalb eine rasche und großzügige Erweiterung der Öffnungszeiten, gefolgt von einer echten Modernisierung der Anlage.

SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl meint, dass jede weitere Öffnungsstunde gleichzeitig auch mit mehr Personalkosten verbunden sei. „Das ist dann wieder bei den Müllgebühren zu spüren“, sagt der Ortschef. Auch bei einer digitalen Lösung brauche es Personal. Mit Öffnungszeiten am Samstag und zwei Mal am Nachmittag ist die Gemeinde laut Wöckl gut aufgestellt. Außerdem gebe es rund um die Uhr die Entsorgungsmöglichkeit am Bauhof in Wr. Neustadt.

Öffnungszeiten Recyclinghof Sollenau: Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 11 Uhr.