Neustädter in England: „Briten mit Picknickdecke und Tee im Gatsch“

Mit England-Fähnchen bestückt, dem passenden Charles III.-Fascinator sowie England-Rock und England-Fliege mischten sich Claudia Altmann-Pospischek und ihr Mann Peter – im Herzen Briten – am Samstag unter die Engländer: „Vom Kleinkind bis zur Oma war einfach alles auf der Straße.“ Der Grund? Die Krönung von König Charles III. in der Westminster Abbey.

Claudia Altmann-Pospischek bekam die Reise nach England von ihrem Peter zum Geburtstag geschenkt. „Für mich war es ein ‚Once in a lifetime-Event‘, denn das wird wahrscheinlich meine erste und einzige Krönung in meinem Leben gewesen sein“, so die Brustkrebsaktivistin. Und wie war‘s? „Es war einfach wunderschön und ein großartiges Erlebnis.“

Beim Public Viewing im Hyde Park verfolgten sie mit den Engländern drei Stunden das Spektakel. Das Wetter? Klassisch britisch. „Den Briten war der Regen vollkommen egal, die setzten sich mit Picknickdecke und Tee in den Gatsch“, mussten die beiden schmunzeln.

Eine Krönung erlebt man nicht alle Tage, das dachte sich auch SPÖ-Klubobmann Christian Hoffmann: „‘Britishness‘ und die Aussicht, einen König live zu sehen, war für meine Familie Grund, nach England zur Krönung zu fliegen.“ Die Stimmung im geschmückten London war trotz Regen einmalig, wie er erzählt. „On top haben wir Charles und Camilla gesehen“, so England-Fan Hoffmann begeistert.

Christian Hoffmann mit seinen Töchtern Lena und Anna in England. Foto: privat

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.