Nach zweimaligen verschieben aufgrund von Corona und der Absage der Nockis aus gesundheitlichen Gründen konnte am Wochenende nun endlich das 1. Eis-Greissler Open-Air in Krumbach mit namhaften Künstlern wie Melissa Naschenweng, Fantasy, Lemo, Zweikanalton, Thorsteinn Einarsson und die in der Region bekannten Mini & Claus über die Bühne gehen. Eine tolle Stimmung bei besonderem Flair und perfektem Wetter. "Wir bedanken uns bei allen Besuchern und freuen uns bereits auf das nächste Open Air im Jahr 2022", so Veranstalter Christian Stacherl.