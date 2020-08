Abgestellter Pkw rollte in den Zöbernbach .

Zu einer Fahrzeugbergung wurden die Mitglieder der FF Krumbach am Vormittag des 9. August 2020 in den Ortsteil Sägemühle der Marktgemeinde Krumbach gerufen. Aus unbekannter Ursache war ein PKW von einem Abstellplatz in den Zöbernbach gerollt.