Auto landete im Bach .

Verkehrsunfall auf der B55 in Ödhöfen-Au (Krumbach) am Mittwochvormittag: Ein PKW war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und über die Straßenböschung in den angrenzenden Bach gefahren. Dort kam das Fahrzeug seitlich zu liegen.