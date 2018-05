Am Wochenende lud die FF Weißes Kreuz zum Fest.

Neben der Ö3-Party am Freitag und dem Festprogramm am Sonntag waren die FF-Bewerbe des Abschnitts Kirchschlag am Samstag das große Highlight.

Dabei setzten sich auch dieses Mal die Favoriten durch. Die Bewerbsgruppe „Aigen 1“ holte sich Rang eins in Bronze und Silber, war in Bronze dicht gefolgt von den Hausherren des Weißen Kreuz und verwies in Silber die Gruppen aus Maltern auf die Ränge zwei und drei.

Die hochwertigen Holzpokale wurden übrigens von Erwin Hackl, dem Bruder des Kommandanten, gedrechselt.