Nach 2014 findet die nächste Leistungsschau von Mittwoch, 1. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, statt „Wir wollen die Vielfalt und Stärke der Wirtschaft zeigen“, betonen die Veranstalter um Gottfried Geigner, Norbert Luckerbauer, Peter Aigner und Christian Stacherl.

Der Erfolg der Leistungsschau 2014 soll dabei übertroffen werden, dafür sollen nicht nur die Aussteller aus den verschiedenen Branchen und Regionen sorgen, sondern auch das Rahmenprogramm. Insgesamt wurde ein Budget von einer Million Euro für die Schau veranschlagt.

Begonnen wird nämlich bereits am 30. April mit einem „Seer“-Konzert, bei dem auch Melissa Naschenweng und Mini & Claus auftreten werden.

Am 1. Mai ist dann der Auftakt mit einem Radio NÖ-Frühschoppen. Geplant ist, dass während der fünftägigen Schau Oldtimerclubs bei ihren Ausfahrten in Krumbach vorbeikommen, die Wechsellandrallye und auch Bike the Bugles werden 2019 bereits im Mai während der Leistungsschau stattfinden. Neben Vergnügungspark, verschiedenen Vorführungen und Hubschrauberundflügen wird für die Senioren der NÖ Seniorenwandertag nach Krumbach geholt, für die Jugend findet unter anderem ein Clubbing beim Eis-Greissler statt.

Schüler dürfen an vier Tagen mithelfen

Das Festgelände wird doppelt so groß wie beim letzten Mal. Das liegt zum einen am geplanten Ausbau des Mobilitätszenrums, zum anderen an der wachsenden Wirtschaft im Ort. So werden auch das neue Gewerbegebiet sowie die diversen Schaubetriebe und das Museumsdorf in die Schau miteinbezogen. Der Shuttle-Service, den es auch 2014 gab, wird dazu ausgebaut werden. Miteinbezogen wird auch die Polytechnische Schule Krumbach. Zwölf Schüler werden damit beauftragt, eine Bühne für das Festzelt zu gestalten, und haben in weiterer Folge auch ihm Rahmen ihrer Projekttage die Möglichkeit, bei der Leistungsschau vier Tage mitzuarbeiten. Die Schüler werden beim Aufbau und der täglichen Organisation mithelfen.

„Sie sollen lernen können, wie so ein Event funktioniert“, erklärt Stacherl. Auch zahlreiche Promis sollen kommen. „Wir arbeiten zurzeit an vielen Ecken und Enden, um möglichst viele prominente Gäste anzulocken. Nicht nur in der Sportbranche, sondern auch im politischen sowie im Society Bereich“, so die Veranstalter. Namen können noch keine genannt werden, viele Zusagen kämen kurzfristig.