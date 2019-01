„Wir können es auch fast zwei Wochen nach der Tat nicht fassen“, spricht Christian Stacherl aus, was viele im Ort denken. Der Gemeinderat und ÖVP-Bezirksgeschäftsführer betont: „Unser Mitgefühl gilt der Familie.“ Am Freitag vergangener Woche wurde Silvia Kager begraben. „Es ist eine seltsame Stimmung im Ort, das, was hier passiert ist, macht schon sehr nachdenklich“, beschreibt ein Krumbacher die Stimmung.

Was auffällt: Anders als nach dem Mord an der 16-jährigen Manuela, die nur wenige Tage nach Silvia Kager in Neustadt Opfer der Gewalt wurde, wird in Krumbach nicht öffentlich Stimmung gemacht: Es gibt keine öffentlichen Debatten in den „Sozialen Medien“, getrauert wird hier privat, kondoliert in persönlichen Gesprächen.

"Man schaut, dass man hilft"

„Bei uns rückt die Gemeinde näher zusammen. Man schaut, dass man hilft – und nicht draufdrückt und polarisiert“, sagt Christian Stacherl im Gespräch mit der NÖN. Anders als in Städten, die durch eine solche Tat gespalten werden können, passiere in einer kleineren Gemeinde eher das Gegenteil, so Stacherl: „Man merkt schon einen gewissen Zusammenhalt. Die Gemeinde steht jetzt noch näher zusammen, beispielsweise auch durch die Vereine.“

Hilfe für die Familie ist von mehreren Seiten in Planung. Silvia Kager hinterlässt einen 15-jährigen Sohn.

Wolfgang Blaschitz, Verteidiger des tatverdächtigen ehemaligen Lebensgefährten, sagt gegenüber der NÖN, es gebe „keine Anhaltspunkte dafür, dass die Tat längerzeitig einer Planung unterzogen worden ist“. In ersten Aussagen habe der 42-Jährige angegeben, er sei „in der Früh aufgestanden, hat sich im Supermarkt Wein gekauft, den hat er getrunken und dann hat er sich auf einen Spaziergang begeben – mit fatalen Folgen“. Seitens der Staatsanwaltschaft wollte man dies vorerst nicht kommentieren.