Promis, Eis & Achterbahn: Neue „Bucklbahn“ beim Eis-Greissler eröffnet

100 Meter lang, fünfeinhalb Meter hoch mit einer maximalen Geschwindigkeit von 36 Stundenkilometern, was eine Fahrzeit von ziemlich genau 30 Sekunden ergibt. Die Eckdaten der „Bucklbahn“ lassen sich deutlich einfacher in Worte fassen als der Fahrspaß. Der kommt nicht zu kurz - auch dank der guten Idee, an die zwei Waggons der „Bucklbahn“ noch einen für das „Bucklbiest“ dranzuhängen - Wagen Nummer drei fährt die drei Runden, die eine Fahrt umfasst, standardmäßig rückwärts.

Foto: Philipp Hacker-Walton

Trotz der zahlreichen Attraktionen - Rutschenturm, Eiszeitreise, Milchshaker - hatten sie das Gefühl, das dem Erlebnispark ein Wahrzeichen fehlt, meinten Andrea und Georg Blochberger: „Mit der Bucklbahn und dem weithin sichtbaren Glockenturm ist uns ein solches Wahrzeichen gelungen. Die Bahn ist nicht nur ein Riesenspaß für Kinder ab 3 Jahren und 90 Zentimetern Körpergröße, sondern auch ein Symbol für die hügelige Landschaft der Buckligen Welt.“

Der weithin sichtbare Glockenturm Foto: Andreas Tischler Vienna Press

Mit dem Eis-Greissler und dem stets wachsenden Erlebnispark, der im Vorjahr 200.000 Besucher zählte, sei es Familie Blochberger gelungen, Krumbach weit über die Region hinaus zum Begriff zu machen, so Bürgermeister Christian Stacherl (ÖVP): „Wenn man heute sagt, man kommt aus Krumbach, ist die Antwort oft: ,Ah, dort, wo der Eis-Greissler ist.'"

Die erste Fahrt absolvierten drei Generationen der Familie Blochberger - Andrea, Georg, Leonie, Fabian und Landesrat a.D. Franz -, gemeinsam mit Ortschef Stacherl, der die Strecke gleich einmal rückwärts in Angriff nahm.

Mit dabei war auch jede menge Prominenz: Neben Torwartlegende Michael Konsel und Schauspieler Rudi Roubinek („Obersthofmeister Seyffenstein“) auch Ex-Miss Austria Tanja Duhovich, Puls 4-Moderator Andreas Schmid, DJane Martina Kaiser, Unternehmer Rudi Semrad, Unternehmerin Barbara Heindl (Confiserie Heindl), Unternehmerin Gabi Stumpf, Designerin Elisa Malec, Moderatorin Karin Schranz-Klippl, sowie aus der Politik Vizekanzler a.D. Wolfgang Brandstetter, Nationalratsabgeordnete Irene Neumann-Hartberger und Landtagsmandatar Franz Dinhobl (alle ÖVP).