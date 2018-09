Die aus Krumbach stammende Sängerin Renate hat am Donnerstag ihr viertes Album veröffentlicht. Es trägt den Titel „Mit an Schuss Risiko“. Renate hat alle Lieder darauf wieder selbst geschrieben.

Auf dem neuen Album gleiche jedenfalls kein Lied dem anderen, so die sympathische Sängerin, die erklärt: „Ich nehme euch mit auf eine Reise durch den Kreislauf des Lebens – Höhenflüge und nachdenkliche Momente – all das macht unser Leben aus.“ Auf der CD sind daher die verschiedensten Stimmungen und Liedarrangements zu finden, durch die sich aber dennoch ein roter Faden zieht. Wie es zum Titel des Albums kam? „Viel Gutes kann nur entstehen, wenn wir zielstrebig unseren Träumen nachgehen und uns was trauen“, meint Renate, für die es auch darum geht „das Wunder Leben mit Leichtigkeit, Freude und ,mit an Schuss Risiko‘ zu nehmen“.

Die 38-Jährige wird das neue Album übrigens im Oktober offiziell in ihrer Heimat präsentieren – am 6. Oktober um 14.30 Uhr im Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau und am 19. Oktober um 20.30 Uhr beim Eis-Greissler in Krumbach (Eintritt frei).