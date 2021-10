Überfall auf Sparkasse: Bankräuber (68) ist geständig

Jener Mann, der im September in Krumbach die Sparkassen-Filiale überfallen hatte, ist geständig. Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mit.

Krumbach Nach Überfall: Spur führt zu 68-jährigem Deutschen

Für den als gefährlich eingestufte Walter K. (68) aus Deutschland klickten am 21. September am Grenzübergang Serbien/Bulgarien die Handschellen. Ein Großteil der Beute wurde in seinem Fluchtfahrzeug, einem Mercedes C180, gefunden und sichergestellt.

Mit Teil der Beute Krumbach-Bankraub: Verdächtiger geschnappt

Vorgestern, Dienstag, wurde der Beschuldigte nun nach Österreich ausgeliefert. Gegenüber der Exekutive zeigte sich der 68-Jährige voll geständig. Er gab an, nach Bankraubserien in den 80er und 90er Jahren in Strafhaft gewesen zu sein. Am 7. September diesen Jahres dürfte der Mann im Zuge einer Ausführung zur Corona-Schutzimpfung geflüchtet sein. Den Raubüberfall auf die Sparkasse in Krumbach habe er „alleine geplant und durchgeführt“, gab die Polizei an. Im Anschluss sei er über Slowenien, Kroatien, Serbien und Bulgarien geflüchtet. Die Tatutensilien sowie die Waffe habe er in Slowenien entsorgt und einen Teil der Raubbeute habe er verspielt und zu ‚Vergnügungszwecke‘ verwendet.

Über Auftrag der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde der Mann in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.