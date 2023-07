Wiener Neustädter Sänger Jonathan Metu als Falcos Freund im Ronacher

Mit neun Jahren kam Jonathan Metu das erste Mal mit dem Tanzsport in Berührung. Seitdem ist er nicht mehr wegzudenken aus dem Leben des 23-jährigen Wiener Neustädters. Früher Turniertänzer, ist er Musicaldarsteller – und als solcher ab Oktober auf der Bühne des Wiener Ronachers im Falco Musical „Rock Me Amadeus” zu sehen.

„In der vierten Klasse Volksschule hat alles begonnen. Da habe ich die Liebe zum Tanzen entdeckt”, blickt Jonathan Metu im Gespräch mit der NÖN auf die Anfänge zurück. Es folgten zahlreiche Meistertitel und die Teilnahme bei einer Tanz-Weltmeisterschaft.

Erste Erfahrung auf der Schul-Bühne

Im Rahmen des BORG-Schulmusicals „Hairspray” entdeckte er schließlich die Leidenschaft, die er in den folgenden Jahren zum Beruf machte. „Dort habe ich gemerkt, dass ich noch nie zuvor für eine Sache so sehr gebrannt habe“, schildert Metu. Es folgten etliche Gesangsstunden und Ballettunterricht. Schließlich entschied er sich dazu, sich bei der „Performing Academy” anzumelden. Jährlich bewerben sich dort mehrere hundert Personen, aber die Chance auf eine Ausbildung bekommen nur rund zehn – darunter auch Jonathan Metu.

Jonathan Metu mit Eiko Keller und David Eisinger in „Grease“ beim Musicalsommer Amstetten. Foto: Gerhard Sengstschmid

Seine erste Rolle in einem Musical erhielt er als 19-Jähriger im ersten Akademie-Jahr beim Musicalsommer Amstetten („On Your Feet“). Während der Proben spürte er erstmals die psychische und physische Belastung des Tanzens. Acht Stunden täglich, sechs Tage die Woche für ein bis zwei Monte brachten ihn in der Probenphase an seine Grenzen: „Das war das erste und einzige Mal, wo ich mir gedacht habe – will ich das für immer? Aber das hat sich voll bezahlt gemacht und ich würde es genauso wieder machen”, sagt Metu.

Besonderer Beruf mit vielen Vorzügen

Wer Musicaldarsteller werden will, müsse auf alle Fälle Leidenschaft mitbringen und auch dazu bereit sein, seinen Lebensstil anzupassen, sagt Jonathan Metu: „Man sollte eine körperliche als auch gesangliche Fitness haben und die Stimme immer trainieren. Selbstdisziplin muss man auf alle Fälle mitbringen.”

Über einen Vorteil im Musicaldarsteller-Dasein muss Metu nicht lange nachdenken: „Man kann immer ausschlafen und hat daher viel vom Tag.” Aber das ist nicht der einzige Vorzug aus seiner Sicht: „Wenn alles gut läuft, bekommt man hoffentlich Applaus. Mein Papa hat mal zu mir gesagt, wer hat schon einen Beruf, in welchem einem Tag für Tag für das was man macht, applaudiert wird. Das ist schon etwas Besonderes!”

Ab 7. Oktober steht Metu im Ronacher auf der Bühne. „Ich freue mich unglaublich auf 'Rock Me Amadeus'. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass das passiert ist. Das ist Wahnsinn”, so Metu. Er spielt in dem Stück die Rolle von Billy, einem Freund von Hans Hölzel alias Falco: „Ich glaube es wird sehr spannend“, sagt Metu: „Die Falco-Songs sind einfach überall bekannt und die meisten Leute lieben sie!“