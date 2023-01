Dieter Nemetz: Wiener Neustädter Firmenchef mit Herz & Pinsel

Werbung

Dass sich Unternehmertum und Künstlerdasein nicht unbedingt ausschließen, dafür ist der Neustädter Dieter Nemetz ein gutes Beispiel. Einerseits führt er gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang die Firma Nemetzguss, auf der anderen Seite ist er ein sehr produktiver Zeichner und Maler.

Das Talent zum Zeichnen habe er von seinem Vater, der sehr gut gemalt und gezeichnet hat, sich aber leider nur sehr selten dafür Zeit genommen hat. Nemetz: „Das wollte er immer in der Pension machen, doch leider ist er früh verstorben. Ich habe mir vorgenommen, diesen Fehler nicht zu wiederholen.“ Und deshalb haben Musik und Kunst einen festen Platz in seinem Leben.

Der 55-Jährige war und ist Mitglied verschiedener Bands und spielt bis heute Konzerte. Er hat an der Montanuniversität Leoben Metallurgie studiert und danach Praktika in der europäischen Schwerindustrie gemacht. 1997 übernahm er mit seinem Bruder die Firma Nemetzguss, ein Familienunternehmen in fünfter Generation. „Unser Ururgroßvater hat die Firma 1901 gegründet und wir haben 90 Mitarbeiter. Das ist viel Verantwortung und Stress, gerade in unserer Zeit, aber ich steh‘ auf unsere fleißigen Leute – und das flüssige Eisen.“

Von der Karikatur zum Aktzeichnen

Den Ausgleich zum Job findet Dieter Nemetz in der Kunst: Zuerst habe ich als Student Karikaturen und Konzertplakate gezeichnet.“ Nach einer längeren Pause „schenkte mir ein guter Freund Zeichenutensilien, die dann noch jahrelang ungenutzt herumlagen, bis ich ein Portrait meiner Tochter Liv zeichnete.“

Damit war die Zeichenleidenschaft erweckt und 2010 wurde der Autodidakt in der NÖN in der Rubrik „Künstler des Monats“ vorgestellt, was ihm einen Anruf von Prof. Florian Jakowitsch einbrachte, der den Artikel gesehen hatte. „Er rief mich im Büro an, meinte das Bild wäre nicht so schlecht – ein großes Lob – und lud mich ein, ihn zu besuchen.“ Was Nemetz am selben Tag noch machte. Daraus entstand eine Freundschaft, die bis zum Tod von Jakowitsch anhielt.

Lehrer und Fotograf Helmut Riedl wurde auch porträtiert. Foto: Foto Privat

Gemeinsam mit Künstlerkollegen wurde danach regelmäßig Akt gezeichnet, später begann Nemetz auch mit der Ölmalerei. „Ich habe Florian und den Kollegen viel über die Schulter schauen dürfen und dabei lustvoll gelernt.“ Mittlerweile zeichnet Nemetz regelmäßig in seinem eigenen Atelier mit Freunden: „Das ist etwas Echtes, ich mag die konzentrierte Atmosphäre mit dem Aktmodell, die aufregende Entspannung für das Hirn.“ Dabei entstehen Porträts, Landschaften und viele Akte, denn „die menschliche Figur ist etwas Wunderbares, aber auch ein schwieriges Motiv, das ich suche“, so Nemetz.

Übrigens gibt es auch eine Akt-Zeichengruppe mit Nemetz, die sich jeden ersten Montag im Monat von 18 bis 21 Uhr in der Kunstschule zum Aktzeichnen trifft, „wo jeder, der gerne zeichnet, herzlich willkommen ist“.

Anmeldung unter dn@nemetzguss.at

Was Dieter Nemetz unbedingt noch einmal machen will, ist eine Ausstellung in seiner Gießerei, „aber dafür fehlt mir im Moment noch die Zeit“.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.