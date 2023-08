Kunstausstellung zum 10. Jubiläum in Bad Fischau-Brunn

Der „Künstlerverein Ebenfurth“ lädt am 1. und 2. September zur „OPENair GALERIE“ am Hauptplatz von Bad Fischau-Brunn ein. Die Veranstaltung findet zur Feier des 10-jährigen Vereinsbestehens statt. Es werden viele Künstler aus Malerei, Kunsthandwerk, Objektkünstler usw. erwartet. Auch einige Aussteller aus Italien, Deutschland, Ungarn, Tschechien, Slowakei und anderen Ländern haben sich angekündigt.

Während der Ausstellung werden in den Nachmittagsstunden Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich der darstellenden Kunst, Musik und Literatur auf diversen dafür vorgesehenen Standorten musizieren, tanzen, lesen oder Sketche spielen.

Für die Kinder gibt es eigene Plätze, an denen sie sich künstlerisch betätigen können. „Es ist uns als Verein wichtig, die Leute an Kunst heranzuführen“, sieht Obmann Jean Pierre Massanetz die Aufgabe des Vereins. Für Bad Fischau-Brunn als Austragungsort hat sich der Künstlerverein entschieden, weil „man hier sehr aufgeschlossen gegenüber Kunst ist“, so Massanetz.

Die Eröffnung findet am 1. September um 14 Uhr statt. Die Ausstellung kann bis um 19 Uhr besichtigt werden. Am 2. September ist diese von 10 bis 18 Uhr geöffnet.