Ein kulinarischer Festivalreigen ist in der zweiten Jahreshälfte auf dem Freigelände des SUB in der Singergasse geplant. SUB-Besitzer Bernd Brandstätter veranstaltet dort mit einem Wiener Partner gleich drei Events.

Den Anfang macht das „Burger & Beer Festival“ am 22. und 23. August. „Vom veganen Burger über klassische Varianten bis hin zum Steak-Burger wird alles dabei sein“, verrät Brandstätter im Gespräch mit der NÖN, dazu gibt es diverse Biere in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ein Kinderprogramm sowie Live-Bands sollen das Programm abrunden, „es soll eine Veranstaltung für die ganze Familie sein“, so Brandstätter.

Weiters folgen ein „Gin Festival“ am 3. und 4. Oktober sowie ein „Wein Festival“ am 10. und 11. Oktober, „wo wir vor allem auf regionale Winzer setzen wollen“, sagt Bernd Brandstätter.

Generell wären im SUB im Frühsommer mehrere Events geplant gewesen – allerdings fielen diese der Corona-Pandemie zum Opfer. „Wichtig ist, dass wir jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken und mit diesen Veranstaltungen zeigen, dass doch etwas los ist“, so Brandstätter.