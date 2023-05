Kulinarische Reise Street Food Festival und Tattoo-Messe kommen nach Wiener Neustadt

Burger & mehr gibt es am kommenden Wochenende bei der Arena Nova. Foto: zVg

„Genuss aus aller Welt” ist der Untertitel des European Street Food Festivals am Außengelände der Arena Nova am 6. und 7. Mai. Gleichzeitig findet in der Arena Nova die „Wildstyle & Tattoo Messe“ statt.