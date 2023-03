Wiener Neustadt: Uhl Gastro sperrt „Stachl's“ wieder auf

Die Lange Gasse 20 ist einer der traditionellsten Gastro-Standorte der Wiener Neustädter Innenstadt. Jahrelang von Gastronom Pepi Stachl geführt, wurde es später zu den Wirtshäusern „Xavers“ und „Weidgans“, seit zwei Jahren gibt es dort allerdings keine Gastro-Küche mehr. Das wird sich jetzt ändern und dafür sorgt die Wiener Neustädter Unternehmerfamilie Uhl, die im Besitz der Immobilie ist.

Bereits mit Anfang April soll dort ein gutbürgerliches Wirtshaus - betrieben von der Uhl Gastro GmbH - wieder aufsperren. „Wir werden den Stil mit dem vielen Holz beibehalten und ein bisschen modernisieren“, erklärt Janine Uhl im Gespräch mit der NÖN. „Ich mag den Charakter des Lokals. Das Urige, Rustikale und Traditionelle soll beibehalten werden.“ Derzeit laufen die letzten Planungen für das Restaurant, das in Zukunft von Donnerstag bis Sonntag geöffnet haben wird.

Die Uhl Gastro GmbH hat sich in Wiener Neustadt bereits einen Namen gemacht. Betrieben werden etwa der Beachclub am Achtersee „Himmelblau“ sowie das Thai-Restaurant beim Esperantopark „Rak Thai“. Der Beachclub hat derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen, „wir wollen die Sommersaison aber auf alle Fälle wieder aufsperren“, so Janine Uhl. Geplant ist dies für Mai oder Juni.

