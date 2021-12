Wiener Neustadt: Mehr Theater in der Film-Pause

„Trotz zwei Jahren Pandemie haben wir kulturell möglich gemacht, was möglich war“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger beim Rück- und Ausblick der Stadt-Kultur. Aus der Not wurde mit dem „Kultursommer“ eine Tugend und ein großer Erfolg gemacht, der auch 2022 prolongiert werden soll. Das „Netzhaut“-Filmfestival müsse jetzt allerdings pausieren, denn mit dem Umbau des Stadttheaters fehlt ein wichtiger Filmvorführplatz.

Das Hauptaugenmerk der Neustädter Kulturpolitik liegt, so der zuständige ÖVP-Stadtrat Fanz Piribauer, auf einem breiten Angebot, man wolle lokalen Künstlern eine Plattform bieten und gleichzeitig die Hochkultur an Wiener Neustadt binden. Für das erste Halbjahr sind bereits über 40 Veranstaltungen geplant.

Zweite Schiene für die „wortwiege“

Das Wirken der „wortwiege“ in den Kasematten wird kräftig ausgebaut. Anna Maria Krassnigg: „Wir werden ab nächstem Jahr eine zweite Spielzeit haben.“

Zusätzlich zum Herbst wird im Frühling unter dem Titel „Szene Österreich“ eine neue Schiene im Bereich des österreichischen Autorentheaters und der Wiederentdeckung literarischer Juwelen etabliert. In der ersten Ausgabe, die von 24. Februar bis 13. März in den Kasematten stattfinden soll, stehen Texte von Theodora Bauer („Chikago“), Erwin Riess („Herr Grillparzer fasst sich ein Herz und fährt mit einem Donaudampfer ans Schwarze Meer“), Marie von Ebner-Eschenbach („Die Großmutter“) sowie eine Beschäftigung mit dem Schaffen von Franz Grillparzer auf dem Programm.

„Mit der Erweiterung des bisherigen Spielbetriebs kommen wir unserem Ziel, in Wiener Neustadt einen Leuchtturm für hochkarätiges Autorentheater, interkreative Theaterformate und internationalen Diskurs in Kunst und Wissenschaft zu errichten, einen großen Schritt näher“, freut sich die künstlerische Leiterin Anna Maria Krassnigg über die positive Entwicklung.

Zwischen den beiden Zyklen – „Szene Österreich“ im Frühjahr und „Europa in Szene“ im Herbst – werden 2022 weitere Vorstellungen von „Dantons Tod“, zu sehen sein. Anna Maria Krassnigg sichtlich erfreut: „Wir dürfen jetzt eine ‚Röhre‘ ganzjährig benutzen.“