Beethoven Frühling mit neuem Orchester und künstlicher Intelligenz

Zum vierten Mal gestaltet Initiatorin und künstlerische Leiterin Dorothy Khadem-Missagh 2023 das innovative Festival Beethoven Frühling. Mit symphonischem Repertoire, inniger Kammermusik und Literatur sowie einem Programm für alle Generationen lockt das Festival zu den Rückzugsorten Beethovens in Niederösterreich und „bringt Nahrung für die Seele“.

Seit der Gründung im Beethoven-Jubiläumsjahr wird über die Musik hinaus dem revolutionären Geist Beethovens Rechnung getragen. Das Eröffnungskonzert findet am 11. Mai um 19.30 Uhr im Casino Baden statt. Dabei stehen die energiegeladene Egmont-Ouvertüre und richtungsweisende 2. Symphonie von Ludwig van Beethoven sowie die selten aufgeführte Tschechische Suite von Antonín Dvořák auf dem Programm.

Neues Festival-Orchester unter der Leitung von Dorothy Khadem-Missagh

Der Konzertabend ist das Debüt des neu gegründeten Festival-Orchesters, das sich aus herausragenden internationalen jungen sowie arrivierten Musikerinnen und Musikern zusammensetzt. Dorothy Khadem-Missagh wird das Konzert dirigieren – ebenfalls eine Premiere, bei der die international gefragte Pianistin in Baden am Pult des Orchesters steht. Nach ihrem Dirigentinnen-Debüt mit dem Wiener KammerOrchester und der Einladung zu einem anspruchsvollen Programm an die Royal Academy of Music in London setzt sie damit ihren Weg fort, gleichermaßen als Dirigentin und Pianistin aufzutreten.

Dorothy Khadem-Missagh dirigiertl das neue Festival-Orchester. Foto: Beethoven Frühling

Musikalisch stellt der Beethoven Frühling 2023 eine Verbindung zu Tschechien her, wo sich Beethoven mehrmals aufhielt. Antonín Dvořák, dessen Musik im Eröffnungs- und Abschlusskonzert erklingt, stand stark unter dem Eindruck Ludwig van Beethovens und er hinterließ wie dieser genau neun Symphonien. Darüber hinaus steht gehaltvolle Musik von Josef Suk auf dem Festivalprogramm, die eine Rarität in Konzertprogrammen darstellt.

„Nahrung für die Seele“ an den Rückzugsorten Beethovens

„Während der globale Ausnahmezustand zur Normalität wird, eröffnet das Konzerterlebnis einen Raum zur inneren Einkehr, zum Nachdenken und Reflektieren und liefert Nahrung für die Seele“, so Dorothy Khadem-Missagh über den Anspruch des Festivals. Als eine „Ironie des Schicksals“ bezeichnet sie den Umstand, dass das Festival gegründet wurde, um neue Wege zu gehen und genau zum geplanten Beginn der ersten Festivalsaison im April 2020 eine Abfolge der größten Umbrüche der jüngeren Geschichte ihren Anfang nahm.

Seither hat der Beethoven Frühling über das musikalische Programm hinaus mit Kreativität, Innovation und Tatendrang die aktuellen Geschehnisse aufgegriffen – mit Streaming Konzerten, kreativen Formaten, einem humorvollen Podcast gemeinsam mit Michael Niavarani und einer Saison im Lichte globaler Krisen hat das junge Festival einen lebensbejahenden Gegenentwurf zur allgegenwärtigen Resignation geschaffen.

Künstliche Intelligenz und animierte Konzerteinführungen

Mit der künstlichen Intelligenz (KI) greift das Festival heuer ein aktuelles Thema auf. „Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten, die sich durch KI auftun. KI wird unsere Welt von Grund auf verändern. Das Thema betrifft uns alle und entwickelt sich schnell. Auch die Kultur bleibt davon nicht unberührt. Wenn daraus mehr Nutzen als Schaden entstehen soll, müssen wir uns in allen Bereichen damit befassen und im gemeinsamen Diskurs Regeln entwickeln und eine Richtung vorgeben“, ist die künstlerische Leiterin überzeugt.



Es werden beispielsweise KI-generierte Texte und Grafiken zu ausgewählten Konzerten den Programmheften beigelegt und KI-animierte Konzerteinführungen online bereitgestellt. Damit sollen die aktuellen Möglichkeiten von KI aufgezeigt und das Publikum für das Thema sensibilisiert werden.

Blick in das Festival-Programm

In Wiener Neustadt wird am 7. Juni im Museum St. Peter an der Sperr das Trio Klavis mit Werken von W. A. Mozart und Eigenkompositionen zu hören sein. Burgschauspielerin Sophie Aujesky rezitiert Texte von Peter Turrini.

Aureum spielen im Schloss Wasserhof. Foto: Julia Wesely

Das außergewöhnliche Ambiente von Schloss Wasserhof in Gneixendorf bei Krems bietet am 9. Juni den Rahmen für das Aureum Saxophon Quartett mit Werken von L. v. Beethoven und A. Piazzolla.

Große Kammermusik ist am 17. Juni in den Kasematten Wiener Neustadt zu hören. Christian Altenburger, Thomas Riebl und Reinhard Latzko präsentieren mit Dorothy Khadem-Missagh Klavierquartette von L. v. Beethoven, J. Suk und A. Dvořák.

Louie’s Cage Percussion. Foto: Philine Hofmann

Das Ausnahmeensemble Louie’s Cage Percussion wird am 18. Juni mit „Boomtastic“ ein „Zugabe-Konzert“ in den Kasematten spielen, das sich an alle Generationen richtet.

Das Forum Beethoven Frühling bietet darüber hinaus vom 15. – 25. Mai mit Pianist und Gründungsmitglied des legendären Altenberg Trios, Claus-Christian Schuster als Gast eine Plattform für Austausch und gemeinsames Lernen für junge MusikerInnen und Musikinteressierte.

Alle Infos zum Festival & Details zu den Veranstaltungen auf www.beethovenfruehling.at

