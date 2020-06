Ursprünglich sollte am 20. März bei einer Pressekonferenz das glashaus Jahresprogramm 2020 vorgestellt werden – woraus aus bekannten Gründen nichts wurde. Dem folgte eine chaotische Phase ohne Planungssicherheit für Kulturinitiativen und dementsprechend mussten viele Vorhaben verworfen, verschoben oder verändert werden.

Kein Wiener Neustädter Würschtltheater 2020

„Aufgrund dieser unsicheren Zeit haben wir uns einstimmig dazu entschieden, dieses Jahr kein Würschtltheater bei Rinalda umzusetzen. Das, was wir geplant hatten, hätte nur in massiv abgespeckter Form stattfinden dürfen und damit hätte wohl niemand eine Freude. Trotzdem ist das extrem schade und wir werden nächstes Jahr mit Thomas Kodnars Adaption der Odyssee „Odysseus. Lockenprächtig und leidengestählt“ mit unserem Sommertheater zu Rinaldas Würstelstand an den Nepomukplatz zurückkehren.“, so Produzentin Birgit Klauser.

Sommertheater 2020 im Stadtpark

Nach Bekanntwerden der aktuell geltenden Bestimmungen was im Veranstaltungsbereich erlaubt sein wird, entschied man sich für den Stadtpark als geeignete Sommertheater-Location. Klauser: „Selbst wenn noch einiges geklärt werden muss - der Platz vor dem Pavillon bis hin zum Brunnen bietet sich als Laufstegbühne an und ringsum ist genug Raum für Zuschauerplätze inkl. Einhaltung der Abstandsregeln. Dennoch ist der Vorführort zentral in der Innenstadt und bietet mit dem benachbarten Café „Tscherte“ alles, was wir für einen Open Air Theaterabend brauchen.“

Was erwartet die Besucher?

Regisseurin Elena Schwarz: "Natürlich waren wir nach der ersten Verkündung gänzlich unrealistischer Arbeitsbedingungen für den Theateralltag völlig vor den Kopf gestoßen. Unser Vorteil jedoch: Wir lieben Lösungen, Experimente und Skurriles! All das manifestiert sich nun in der Stückarbeit für unser neues Sommertheater, an dem ein mehrköpfiges AutorInnenteam seit Mitte April arbeitet. Corona wird Thema, aber nicht Aufhänger der Story sein. Vielmehr geht es um die pandemisch bedingte gesellschaftliche Entlarvung, um das Sichtbarmachen einer sich bereits seit langem geistig oder moralisch immer mehr zurückziehenden Gesellschaft. Und das ganze skurril, humorvoll musikalisch und glamourös verpackt. Resultat ist ein glitzerndes, dreckiges Las Vegas inmitten des Wiener Neustädter Stadtparks."

Neben einer Band, vier SchauspielerInnen und den AutorInnen arbeitet ein großes Produktionsteam an der raschen Umsetzung dieses „Corona“-Theaters, worin die ein oder andere bekannte Figur aus Film und Fernsehen auftaucht. Die BesucherInnen erwartet viel Gesang, viel Schräges, viel Glitter und Glamour, viel Dreck… eine Mischung aus Broadway und Gotham City.

Wie sieht das restliche „glashaus-Programm“ für 2020 aus?

Ja, es wird wieder Ghost Walk Termine geben. Ende Oktober finden wieder vier Vorführungen der beliebten nächtlichen Stadtspaziergänge statt, darauf folgt eine Impro-Show im Zuge der FilTa Filmtage im November, sowie ein Story Unknown wofür dieses Jahr erstmals als Gewinner des Story Unknown Stückwettbewerbs der junge Autor Nico Dorigatti exklusiv für diesen Abend ein Stück schreiben wird. Im Dezember soll das Jahr bei einer „support glashaus“ X-mas Party abgeschlossen werden.

Wer ist glashaus?

Vor 6 Jahren wurde die Kulturinitiative „glashaus“ von der Schauspielerin und Regisseurin Elena Schwarz und der Produzentin und Kulturmanagerin Birgit Klauser ins Leben gerufen. Seither konzentriert man sich auf Projekte aus den Bereichen Film und Theater, wobei es auch immer darum geht zeitgenössisch und transmedial zu arbeiten und dabei Grenzen des künstlerischen Schaffens neu zu definieren. Markenzeichen von glashaus ist es bereits vorhandene Schauplätze in Bühnen zu verwandeln und gleichzeitig neue Formate zu kreieren, wie z.B. den Ghost Walk, Story Unknown oder das Würschtltheater.