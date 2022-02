Kinderklavierkonzert am 20. Februar im Museum St. Peter an der Sperr

„In Wiener Neustadt machen wir Kultur und Geschichte zum Erlebnis für die ganze Familie. Dabei setzen wir bewusst auf Events, die Jung und Alt ansprechen. In unserer Generationenbroschüre haben wir die aktuellen Familienangebote zusammengefasst – ich bin mir sicher, dass sich ein gemeinsamer Ausflug lohnt und jede Familie die passende Veranstaltung für sich findet“, betont Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Kulturstadtrat Franz Piribauer ergänzt: „Wichtig dabei ist uns eine altersgerechte Aufbereitung der beeindruckenden Stadtgeschichte, um das kulturelle Interesse bei Kindern spielerisch zu wecken.“

Am Sonntag, dem 20. Februar 2022, wartet um 15 Uhr ein Highlight dieses Generationenprogramms im Bereich der Musik. Für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren findet in St. Peter an der Sperr ein Familienmitmachkonzert unter dem Titel: „Zum Geburtstag spiel ich dir einen Ton auf dem Klavier“ mit Katharina Osztovics als „MaXi“ und Siebren van Hoog (Piano) statt.

Zum Konzert

Hier kommt MaXi und sie nimmt euch mit – zu einem Konzert mit jeder Menge Tastenmusik. Zum Geburtstag ihres Urururgroßtantennichtencousins Kaiser Maximilian I. hat sie eine Idee: MaXi möchte ein Lied auf dem Klavier spielen, doch ist ihr Geklimper wirklich das Richtige für ein schönes Geburtstagskonzert? Was für ein Glück, dass gerade der Flügel im Museum gestimmt wird. Vielleicht kann ihr der Klavierstimmer mit den flotten Fingern weiterhelfen… Ein virtuoses Konzert von Ludwig Beethoven bis Scott Joplin mit Ohrwurmpotenzial für junges Publikum.

Das Konzert ist eines von drei MaXi-Konzerten in diesem Jahr. Folgende Konzerte sind terminisiert:

„Karneval der Tiere“ – Sonntag, 22. Mai 2022, 15 Uhr (ein Workshop im Rahmen des NÖ Museumsfrühlings)

– Sonntag, 22. Mai 2022, 15 Uhr (ein Workshop im Rahmen des NÖ Museumsfrühlings) „Das [ba]rockt“ – Sonntag, 6. November 2022, 15 Uhr (Begleitprogramm zur historischen Ausstellung „Barock and more“)

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden