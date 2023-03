Neue Pop-Up-Galerie im Schloss Fischau

Ein besonderes Projekt der Kulturvernetzung NÖ GmbH nimmt in Bad Fischau-Brunn Gestalt an. Im Schloss Fischau, das dieser auch als Viertelsstandort dient, wird Kunstschaffenden eine Ausstellungsfläche in der ehemaligen Schlosskapelle in Zusammenarbeit mit dem Verein Forum Bad Fischau temporär zur Verfügung gestellt.

Für Mitglieder der Kulturvernetzung NÖ eine einmalige Gelegenheit, ihr Schaffen kostengünstig einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist eine Bewerbung – die Auswahl erfolgt nach dem Prinzip „first come – first serve“. Nähere Infos unter 02639/25 52 oder per Email industrieviertel@kulturvernetzung.at

Eröffnung am 25. März

Eröffnet wird die neue Pop-up-Galerie mit einer Ausstellung der Bad Fischauer Künstlerin Helga Krupitsch am Samstag, 25. März. An diesem und dem darauffolgenden Wochenende ist die Galerie für Interessierte von 17–19 Uhr geöffnet.

