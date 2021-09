Eine positive Bilanz zogen ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Kulturstadtrat Franz Piribauer über den gerade zu Ende gehenden Kultursommer: Mehr als 8.000 Besucher kamen zu den 71 Veranstaltungen (eigentlich zu 68 bisher, drei Kultur on Tour-Auftritte fehlen noch). Piribauer: „Zweimal machte uns der Wettergott einen Strich durch die Rechnung, dafür kommen noch viele Passanten und die Gäste des Lesesommers dazu.“

Bemerkenswert auch die virtuell Interessierten: 13.000 Mal wurde die Unterseite des Kultursommers auf der Stadt-Homepage angewählt und 411.000 User informierten sich über Facebook und Co. über das Programm.

Stadtchef Klaus Schneeberger: „Trotz der Corona-Problematik ist uns mit dem Kultursommer etwas Spezielles gelungen.“ Damit ist natürlich auch klar, dass es einen Kultursommer 2022 geben wird, wofür sich Künstler ab sofort wieder unter kultursommer@wiener-neustadt.at anmelden können.

Eines der Highlights waren übrigens die Wasserturm-Führungen, die schon im Juni komplett ausgebucht waren. „Deshalb werden diese von April bis September 2022 jeden Freitag stattfinden“, so Piribauer.

Kulturelle Vielfalt auch im Herbst

„Kein Bauchweh“ hat Klaus Schneeberger im Hinblick auf die Indoor-Veranstaltungen im Herbst. „Wir müssen lernen, mit der Pandemie zu leben und werden deshalb alles tun, um das Impfen stärker zu forcieren.“ Er schaue mit Optimismus auf den Herbst und gehe nicht davon aus, dass es noch einen Lockdown gibt.

Im Herbst warten Highlights wie die zwei Premieren von „Bloody Crown“ oder das Gastspiel von Thomas Hampson.

Ab 15. September bzw. 17. September zeigt die „wortwiege“ die Stücke „Nussschale“ von Ian McEwan und „Dantons Tod“ von Georg Büchner einen Monat lang in den Kasematten.

Am 16. September startet das Börsendorfer-Festival zum zweiten Mal den Beethoven-Zyklus mit vielen prominenten Gästen an 18 Abenden und am 21. Oktober der Konzertzyklus „150 Jahre Josef Hauer-Musikschule“. Ein echter Leckerbissen wird der Auftritt von Star-Bariton Thomas Hampson mit dem Orchester der „Wiener Akademie“ am 4. Oktober im Dom.

Der „World Music“-Zyklus im Museum ab 29. September, die Konzerte der Instrumentalisten ab 2. Oktober und der Tonkünstler am 20. November vervollständigen das Angebot.

Fixiert wurde mittlerweile auch die Neuauflage von „Kultur in der Burg“ am 19. November, unter dem Motto „Zauberhafte Burg“.