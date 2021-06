Den Auftakt zum Kultursommer am 1. Juli gestalten zwei junge Sängerinnen im Bürgermeistergarten: Den Anfang machen um 18 Uhr „elisa & friends“ bevor dann um 19.30 Uhr Julia Anna die Bühne betreten wird. Die Neustädterin Elisa Ferstl, 18, hat gerade mit gutem Erfolg maturiert und schreibt schon seit Jahren Texte über die Liebe und das Leben. „Gemeinsam mit meiner Band kreieren wir aus meinen Texten die Songs“, so Ferstl.

Julia Anna hat ihre ersten Hits und ihr erstes Album dabei. zVg

Von gefühlvollen Eigenkompositionen bis hin zu popigen Covers ist bei „elisa & friends“ für jeden etwas dabei und genau das gibt es am 1. Juli auch zu hören. Die „friends“ variieren manchmal bei den Auftritten, im Bürgermeistergarten werden Tim Proy, Nico Dorigatti, Mustafa Sahin und Paul Leitgeb die Sängerin begleiten. „Mit Nico Dorigatti habe ich Theater gespielt, die beiden anderen fanden über ein Casting zu uns und Paul Leitgeb ist ganz neu in der Band dabei.“

Auftritt mit Debütalbum im Gepäck

Julia Anna hat nach der Matura an einer HTL an der Universität für Bodenkultur zu studieren begonnen, bevor sie „nach einer schicksalhaften Begegnung“ an die Schauspielschule Krauss nach Wien wechselte.

Musikunterricht hatte die 26-Jährige seit ihrem siebten Geburtstag. An der Schauspielschule begann Julia Anna auch ihre ersten Lieder zu schreiben. Sie bekam ihren ersten Plattenvertrag und veröffentlichte im Mai 2019 ihre Debütsingle „Scheiß di net an“ mit zugehörigem Musikvideo im Sarg. Drei Top-10-Hits in den Radiocharts später kommt jetzt am 2. Juli ihr Debütalbum „Wenn i sing“ heraus, das sie mit Chuck Ainlay, einem mehrfachen Grammy Gewinner, aufgenommen hat, der auch schon mit Mark Knopfler, Dire Streets und Taylor Swift zusammengearbeitet hat. „Das war ein Riesenglücksfall, weil der in der Pandemie Zeit hatte“, freut sich die Sängerin.

Im Bürgermeistergarten wird sie im Trio auftreten, „zwei Gitarren, ein Keyboard und drei Stimmen“ und erklärt: „Ich bin eher der Zurück-zu-den-Wurzeln-Typ in der Musik“. Auf die Fans warten die neuen Songs vom Album und einige handverlesene Austropop-Covers, denn „ich bin ein Riesenfan von Fendrich, Werger, Danzer und Hirsch“.

Der Eintritt beim Konzert ist frei.