Heurigenstimmung in der Wiener Neustädter Jugendlocation MÄX

Der Kultursommer geht in seine nächste Runde. Das Auftaktwochenende startete mit einem zweitägigen Jugendheurigen mit dem Titel „The Heuriger“ im Innenhof der Jugendlocation MÄX. Den Anfang machten am Samstag ein Livekonzert der Band „SchikK“, die mit eigenen Liedern, aber auch bekannten Hits von „Bilderbuch“ oder „Alle Achtung“ Stimmung machten. Im Anschluss begeisterte „RIAN“, österreichischer Musiker und einer der erfolgreichsten TikToker des Landes, die Besucher unter anderem mit seinem bekannten „Ziegen-Song“. Am Sonntag lud die Stadt zum Frühschoppen mit Musik von den „Schwarzatalern“. Für Speis und Trank sorgte an beiden Tagen die Landjugend Bad Fischau-Brunn.