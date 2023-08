Konzert: Entspannt am Wiener Neustädter Hauptplatz

Eine lauschiger Sommerabend am Hauptplatz mit entspannter Musik – das gab's am Freitag mit der der Wiener Neustädter Band „Die Enspannten“, die im Rahmen des Kultursommer auftrat. Kein Wunder, dass die Schanigärten am Grätzl bis auf den letzen Platz gefüllt waren. Von den Gästen wurden deswegen auch die Sitzplätze rund um den Spielplatz in Beschlag genommen, am Boden wurde sogar die ein oder andere Picknickdecke ausgebreitet.

Wer eine Zugabe haben will: Am Freitag geht der Kultursommer mit dem Innenstadt-Konzert im Café Nuovo mit Tom Mueller und seinen „Red Shoes“ weiter.

Peter und Petra Hecher genossen den Abend. Foto: Emma Wagner

Stefan und Brigitte stießen auf das Konzert an. Foto: Emma Wagner