Vom „Deodorant-Dixie“ bis zur „Feschen Lola“ war alles dabei. Andrea Fränzel am Kontrabass, Andy Winkler am Schlagzeug, Albert Reifert am Piano und Sängerin Ursula Gerstbach nahmen die rund 100 Zuhörer mit auf eine Reise im Zeppelin nach New York und erhielten dafür viel Applaus.