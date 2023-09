Theater im Neukloster ist in Wiener Neustadt on Tour

Das Theater im Neukloster hat ihre „Kultur on Tour“ durch die Stadtviertel gestartet. Am Donnerstag machte das Ensemble in der Ackergasse Station und bekam vom Publikum viel Applaus. Gespielt wird „Der Baum der Wünsche“ von Nico Dorigatti vor dem Bus und jeweils um 17.30 Uhr.

Die weiteren Termine: 5. September, Volksschule Rudolf Wehrl Fliegergasse/Illnergasse; 6. September, Spielplatz Zehnergasse/Schützengasse und 7. September Spielplatz beim Seehof Margaritengasse/Tulpengasse. Der Eintritt ist frei.