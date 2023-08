Trio begeisterte mit Konzert in Wiener Neustädter Innenstadt

Am Freitag traten Sängerin Iris Camaa, Bassist Patrick Zamboni und Gitarrist Gerald Gradwohl in der Beethoven-Allee beim Restaurant „Zum Einhorn“ auf. Trotz 30 Grad ließen sich gut 160 Leute diesen Leckerbissen nicht entgehen, am Schluss wurde vor der Bühne getanzt. Unter den Zuhörern waren Monika Sarantoulidis, Karin Kaiser, Susanne Ball, Feuerwerker Anton Schottleitner, Esther Poppinger und die Musiker Andreas Poropatits und Tom Müller.