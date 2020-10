„Fabelhaft Niederösterreich“, präsentiert vom internationalen Storytelling-Festival unter der Leitung von Erzähler Folke Tegetthoff, trotzte am vergangenen Wochenende dem Coronavirus und lieferte unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen ein Kulturprogramm der Sonderklasse.

Fast hätte Folke Tegetthoff, Festivalgründer und Ehrenbürger der Kurgemeinde, seine Geschichten dieses Jahr nicht in Bad Schönau erzählen können. Doch mit viel Durchhaltevermögen und der Unterstützung seines Teams gelang es ihm, trotz der aktuell schwierigen Situation ein buntes und abwechslungsreiches Konzept für Jung und Alt zu gestalten.

Die Veranstaltung startete bereits am Donnerstag mit einer „Ladies Only“-Gala, welche zahlreichen Damen einen zauberhaften Abend mit Tanz, Musik und Geschichten bereitete. Am Freitag folgte die „Ohne Worte-Show“, welche auch von ÖVP-Landtagsabgeordnetem Franz Rennhofer besucht wurde. „Kultur soll nicht nur in den Zentren stattfinden, sondern auch in den Regionen“, erklärte Rennhofer und freute sich über das kulturelle Spektakel in der Buckligen Welt. Dort begeisterten Jongleur Michael Zandl sowie „Flute Man“ Gabor Vosteen das Publikum, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Geschichten erzählen kann man nämlich auch ohne Worte. Der Genuss-Geschichten-Tag am Samstag führte zu drei ausgewählten Genussbetrieben der Region und am Abend wurden die Gäste beim „Storydinner“ kulturell und kulinarisch verwöhnt.

Ortschef: „Wir haben ein Zeichen gesetzt!“

Den Abschluss bildete „das große Fest im fabelhaften Dorf“ am Sonntag, welches aufgrund strenger Maßnahmen nicht wie gewohnt im Kurpark stattfinden konnte. Trotz sonnigem Herbstwetter nahmen jeweils 159 Gäste um 14 Uhr und um 16.30 Uhr im „Sconarium“ Platz. Die Gemeinde entschied sich für zwei Vorstellungen, damit möglichst viele Menschen am Sonntagsprogramm teilnehmen konnten. Das Angebot wurde genutzt und beeindruckende Künstler, wie Puppenspieler Pierre Schäfer aus Berlin oder das Akrobatikduo „elabö“, begeisterten alle Anwesenden. „Das Wochenende ist sehr gelungen und wir haben ein Zeichen für ein lebendiges Kulturschaffen in dieser schwierigen Zeit gesetzt“, bilanziert ÖVP-Ortschef Feri Schwarz.