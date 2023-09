Riesen-Graffiti an der Turnhalle des BG Babenbergerring Wr. Neustadt

Von 7. bis 21. Oktober veranstaltet die Jugendlocation MÄX unter dem Motto „be proud...be loud...BE BOLD!“ zum ersten Mal das „BOLD ARTS Festival“. Dabei gibt es Street Art Spots, Graffiti, Workshops, Crowd-Painting – und sogar ein Pop-Up-Walk-In-Tattoostudio.

Diese Wand wird bunt statt grau. Foto: Selin Durak

Im Rahmen des Festivals werden auch drei Wände in der Stadt neu gestaltet: Zwei im MÄX in der Singergasse selbst und eine an der Turnhalle des BG Babenbergerring.

Nadine Werjant wird die Wand am Babenbergerring neu gestalten. Die Grafikerin, Illustratorin und Künstlerin hat bereits die Außenwände bei der Bibliothek im Zentrum neu gestaltet sowie die Außenwand beim ÖBB-Zentrum in Wien. Fixe Arbeitszeiten gibt es bei der Wandgestaltung keine – das hängt auch vom Wetter ab.

Ein Ausschnitt aus dem geplanten Motiv. Das ganze Bild soll eine Überraschung bleiben ... Foto: zVg

Für ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger passt die Kunst-Aktion „gut zum Zeitgeist“. Die Neugestaltung sei auch ein Testlauf: „Wenn es gut angenommen wird, könnte ich mir vorstellen, dass wir nach weiteren Orten in der Stadt suchen, wo es die Möglichkeit für eine solche künstlerische Gestaltung gibt“, so der Stadtchef zur NÖN.