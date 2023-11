Ausstellung „L' Arte AL Cattedrale“ im „Aperitivo AL Duomo“

Am Freitag wurden im Lokal „Aperitivo AL Duomo“ gleich mehrere Attraktionen geboten. Im Vordergrund stand aber vor allem die Ausstellung des Künstlers Wolfgang Abfalter. Viele Porträts des Vertreters des expressiven Realismus konnten in der Bar von den Gästen bewundert werden. „Wir kennen uns schon viele Jahre und ich besitze schon ein paar Bilder wie das Porträt von Falco. Heute veranstalten wir ein lockeres Zusammenkommen und lassen den Abend gemütlich ausklingen“, so Gastronom Petr Dušek. Musikalisch untermalt wurde der Abend von DJ Shantisan und H.G. Martin.