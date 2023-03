Wiener Neustädter Innenstadt: Nachfolger für „Grabi Mietfach“ gesucht

Schönes von Hand gemacht – das gibt es im „Grabi Mietfach“ seit dem Jahr 2015 in der Innenstadt. Erst am Allerheiligenplatz, seit 2019 in der Neunkirchner Straße. Vielen kleinen Kunsthandwerksbetrieben hat Bianca Gram in ihrem Geschäft eine Verkaufsplattform geboten, dazu kommen die zahlreichen Workshops, die ebenfalls angeboten werden.

Mit Ende April nimmt Gram nun Abschied aus der Innenstadt: Aus persönlichen Gründen gibt sie ihr Geschäft auf. Aktuell sucht sie nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin: „Mit der Vermieterin ist ausgemacht, dass ich einen Nachfolger vorschlagen kann“, sagt Gram. „Das bisherige Konzept kann übernommen werden, das ist aber keine Voraussetzung. Es gibt aber einige Aussteller, die weitermachen würden, wenn jemand das Geschäft übernimmt.“

Das Geschäftslokal ist in zwei Räume geteilt: Vorne der Verkauf, hinten Platz für Workshops, die in den vergangenen Jahren gut gelaufen sind. Interessenten können sich bei Bianca Gram melden – Kontaktinfos auf www.grabi-mietfach.at.

Einem Nachfolger winkt übrigens auch die unlängst beschlossene Ansiedelungsprämie der Stadt: Wie berichtet, gibt es zwischen 5.000 und 15.000 Euro Förderung für neue Geschäfte in der Innenstadt; dies gilt auch für Geschäftsübernahmen.

