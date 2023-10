Lanzenkirchen: Tafel zum Franziskusweg von Schülern gebastelt

Von Pitten bis Wiener Neustadt führt auf 37,5 Kilometern der „Franziskusweg“, benannt nach Franz von Assisi. Lanzenkirchen ist dabei eine Zwischenstation - am Leitha-Ursprung, wo Pitten und Schwarza zusammentreffen, wurde am 4. Oktober, dem Franziskustag ein Bildstock, der gemeinsam von Schülern der VS und der NMS entworfen wurde, enthüllt.

Die Volksschüler umrahmten die feierliche Enthüllung musikalisch und boten drei Gesangsstücke dar. Religionsfachinspektor Herber Vouillarmet gab viel Fachwissen über Franz von Assisi wieder. Abschließend segnete Pater Raphael die Tafel und wünschte allen künftigen Pilgern alles Gute und vor allem verletzungsfreie Wege.