Rotschwanz-Nachwuchs stoppt Abbrucharbeiten von ÖBB-Parkdeck

Die Abbrucharbeiten am alten ÖBB-Parkdeck sind vorerst gestoppt. Darüber hat die ÖBB Infrastruktur AG die Stadt Wiener Neustadt als Projektpartner informiert. Nach der Inbetriebnahme des neuen Parkdecks Anfang der Woche bedeutet dies, dass sich die Errichtung der vorgesehenen Freiparkflächen verzögert. Grund sind unter Artenschutz stehende Vögel (Hausrotschwanz), die derzeit mit ihren Jungen nisten. Die weitere Vorgangsweise entscheidet sich in Abstimmung mit Biologen sowie der zuständigen Naturschutzbehörde des Landes NÖ, die seitens der ÖBB mit dem Fall befasst wird.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger versteht die Situation zwar, zeigt sich aber wenig erfreut: „Natürlich respektieren alle Projektbeteiligten den Artenschutz und die damit verbundenen Vorgaben. Ich appelliere jedoch an die zuständige Behörde, die Entscheidung über die weitere Vorgangsweise rasch zu treffen, da die Fertigstellung des Projekts am Bahnhof aus vielerlei Hinsicht enorm wichtig ist.“ Der Wiener Neustädter Bahnhof sei der größte des Landes, es brauche entsprechenden Parkraum. „Zweitens muss es unser aller Anliegen sein, den öffentlichen Verkehr zu attraktivieren und zu fördern – nur passende Park & Ride-Anlagen erleichtern den Menschen hier den von uns gewünschten Umstieg. Drittens werden die Freiparkflächen vor Ort mit Bäumen und Grünflächen aufgelockert – je schneller es hier zu einer Umsetzung kommt, desto besser. Viertens bedeutet jeder Tag Verzögerung einen enormen ökonomischen Aufwand, der direkt die Steuerzahler belastet. Und fünftens ist das leerstehende Parkdeck natürlich auch optisch keine Augenweide und sollte rasch abgerissen werden. Daher abschließend noch einmal meine Forderung: Umgehende Festlegung der weiteren Vorgangsweise im Sinne des Artenschutzes und im Sinne der Pendler!“

Zum neuen Parkdeck

Am Areal des alten ÖBB-Parkdecks am Ferdinand Porsche-Ring wurde in den letzten Monaten ein moderner Neubau mit mehr als 1.000 Parkplätzen errichtet. Dieser wurde Anfang der Woche am 17. Juli offiziell in Betrieb genommen. Als nächster Schritt ist der Abriss des alten Parkdecks geplant, um an dieser Stelle weitere 254 Abstellplätze zu errichtet, die durch Grünflächen und Bäume gestalterisch verschönert werden. Diese Arbeiten sollten bis zum Herbst abgeschlossen sein. Durch den Fund des Vogelnestes verzögern sich diese Arbeiten nunmehr. Das weitere Vorgehen entscheidet sich in Abstimmung zwischen Biologinnen und Biologen bzw. der zuständigen Behörde.