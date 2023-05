Le Burger: Wer in Unterhosen kommt, zahlt nur die Hälfte

Am 5. Mai feiert die ganze Welt den „No Pants Day“. Die Idee dahinter: Man pfeift auf gesellschaftliche Konventionen und zeigt sich in der Öffentlichkeit ohne Hose oder Rock. Diesen Freigeistern möchte Le Burger mit einer ganz besonderen Aktion danken. Wer am 5. Mai eine der Burger-Manufakturen besucht, zahlt für seinen Lieblingsburger oder ein selbst kreiertes Burgerunikat nur den halben Preis. „Wer möchte nicht Geld sparen und gleichzeitig seine Freiheit genießen? Der 'No Pants Day' bei Le Burger ist eine großartige Gelegenheit, sich zu entspannen, Spaß zu haben und einen köstlichen Burger zu einem reduzierten Preis zu genießen. Also lass` die Hosen im Schrank und komm zu uns", so die Gründer der österreichischen Restaurantkette, Thomas und Sohn Lukas Tauber.

2014 gegründet, gehören Qualität, Frische, Individualität und Leidenschaft zum Erfolgsrezept von Le Burger. Mit dem Anspruch von Eigentümer Thomas Tauber und Geschäftsführer Lukas Tauber, „einen Burger für jedermanns Geschmack“ zu kreieren, kann sich jeder Gast neben vorgeschlagenen Burger-Variationen seinen Burger nach Belieben gestalten. Für Vegetarier und Veganer gibt es „Burgerunikate“ in mehr als 1.000 vegetarischen Varianten, die aus 20 verschiedenen Zutaten – und noch dazu ohne Mehrkosten - selbst zusammengestellt werden können. Le Burger verfügt über Filialen in Wien (Donauplex, Auhof Center, Mariahilfer Straße und Rotenturmstraße), Wr. Neustadt, SCS Vösendorf, Linz, Graz, Graz-Seiersberg, Innsbruck, Klagenfurt, Villach, Gmunden, München und Dubai. Weitere Le Burger Filialen in Österreich und Deutschland sind im Zuge des Franchisesystems in Planung.

