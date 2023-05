„Meine Braut, der Bauer und ich“ sorgt für viele Lacher in Walpersbach

Schweiger (Paul(a)), Elisabeth Doppler (Anneliese ), Andreas Sarg (Hermann) und Werner Wegscheider (Stefan).

Die Komödie „Meine Braut, der Bauer und ich“ beginnt als „bsoffene Gschicht“ in der „Studentenbude“ von Stefan, einem studierender Bauernsohn und seinem WG–Partner Paul (Markus Schweiger und Werner Wegscheider). Die jungen Männer sind eher Partylöwen als engagierte Studenten und haben oft mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

Die beiden stehen immer mit zwei bis vier Promille „mitten im Leben“, was sich aber sehr negativ auf ihre Finanzen auswirkt und daher unweigerlich zu Problemen führt. So bekommen sie fast täglich Besuch von ihrem Wohnungsvermieter Ing. Gerd Knappsack (Christof Elian), der ihnen mit seinen lautstarken Drohungen, die Wohnung kündigen zu wollen, ihr Leben auch nicht unbedingt erleichtert.Um ihn vorerst zu besänftigen, zahlt Paul ihm sogar 300 Euro aus einer geheimen Einnahmequelle.

Da in diesem Moment Sonja (Sylvia Rehberger) auftaucht, endet diese Diskussion abrupt. Alleine erklärt Paul seiner Sonja, dass er heimlich an die Familie von Stefan, die sehr wohlhabend ist, „Schnorrerbriefe“ in Stefans Namen schreibt und sich so Geld erschleicht. Als er sogar behauptet, dass Stefan sich verlobt hat und sie ihm 1.000 Euro schenken, ist Sonja empört und schlägt vor, dass er und Stefan sich als Tabletten-Tester bei einer Pharma-Firma bewerben sollten, um 2.000 Euro zu verdienen. Die beiden willigen schließlich in das Angebot ein. Andrea Sarg, ein aufstrebender Star der Theatergruppe, spielte die Rolle von Dr. Engel, die Vertreterin der Pharma-Firma.

Es folgt ein temporeicher Abend, der beim Publikum für viel Erheiterung sorgt. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten ...

Weitere Vorstellungen: Am 5. und 6. Mai um 19:30 Uhr im Pfarr- und Gemeindezentrum. Karten für Personen über 14 Jahren kosten 9 Euro, für die Jüngeren ist der Eintritt frei. Reservierungen können unter der Nummer 0664/5430711 oder unter theater.walpersbach@aon.at getätigt werden.

