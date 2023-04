VARIO-HAUS baut neues Wiener Neustädter Hotel in Fertigbauweise

Dass die Fertigbauweise nicht nur für das klassische Einfamilienhaus geeignet ist, hat VARIO-HAUS aktuell in Wiener Neustadt unter Beweis gestellt. Unweit des Firmenstandorts wurde in der Ackergasse ein Hotel in Fertigbauweise errichtet. Das „Lamede Rooms“ der Nava & Lamede Hotels-Gruppe wurde in energiesparender Holzrahmen-Bauweise errichtet. Als Hauptheizform werden im gesamten Gebäude elektrische Infrarot-Paneele eingesetzt. So werden immer nur jene Zimmer beheizt, die gerade genutzt werden.

Das Hotel ist hauptsächlich für Geschäftsreisende und Patienten, die bei MedAustron in Behandlung sind, sowie für deren Angehörige gedacht. „Da unser bestehendes Hotel bereits voll ausgelastet war, war es für uns besonders wichtig, schnell eine Möglichkeit zu haben, weitere Gäste in gewohnter Qualität zu beherbergen. Durch die Zusammenarbeit mit VARIO-HAUS war das problemlos möglich. Noch dazu zu einem fix kalkulierten Preis“, sagt Hotel Operation Managerin Melisa Vatansever.

VARIO-HAUS errichtet seit dem Jahr 2000 neben Einfamilienhäusern auch Objektbauten. Darunter fallen zum Beispiel mehrgeschossige Wohngebäude, Doppel- und Reihenhäuser, die Aufstockung und Nachverdichtung von Wohnhausanlagen oder auch diverse Gewerbeimmobilien.

Daniel Gruber, einer der beiden Geschäftsführer von VARIO-HAUS. Foto: Vario Haus, David Rudolf

„Gerade die Aufstockung auf bestehende und ältere Bauwerke funktioniert mit Hilfe der Fertigbauweise besonders gut“, erläutert Daniel Gruber, einer der beiden Geschäftsführer von VARIO-HAUS. Der Grund: Holzgebäude sind leicht, weshalb sie sich zur Aufstockung von bestehenden Ziegel- oder Betonbauten optimal eignen, bei denen eine Aufstockung in Beton- oder Ziegelbauweise gar nicht möglich wäre. „Auch Nachverdichtungen sind mit Hilfe unserer Holzrahmenbauweise gut umsetzbar. Hier liegt sicher auch in der Zukunft viel Potenzial, wenn die Bebauungsbestimmungen und rechtlichen Rahmenbedingungen dies auch zulassen“, so Gruber. Ganz besonders interessant sei in Ballungszentren mit extrem hohen Grundstückskosten.

Die Bauzeit ist überschaubar, was besonders bei Gebäudeerweiterungen im laufenden Betrieb ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt ist. „Außerdem sind die Kosten kalkulierbar. Das betrifft nicht nur die Baukosten selbst, sondern auch die Energiekosten“, sagt Gruber. Dies sei durch eine perfekte Wärmedämmung in Kombination mit einer Photovoltaikanlage möglich. Im Vergleich zur mineralischen Bauweise – also jener mit traditionellen Baustoffen wie Ziegel oder Beton – könnten durch den platzschonenden Einbau der Dämmebene in die tragende Konstruktion außerdem mehr vermiet- oder verkaufbare Wohn- beziehungsweise Nutzflächen auf demselben Grundstück errichtet werden.

Dazu kommen die Vorteile, die sich auch schon beim Errichten von Einfamilienhäusern mehr als bewährt haben: Die schlüsselfertige Übergabe des Gebäudes, die industrielle Vorfertigung der Bauteile, die vor Überraschungen auf der Baustelle bewahrt, und die Möglichkeit, die gesamte Planung und Umsetzung aus einer Hand zu erhalten.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.