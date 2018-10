Das „Museum St. Peter an der Sperr“ könnte selbst ein Ausstellungstück sein. „Es ist ein Schmuckstück für die Innenstadt geworden“, freute sich Baustadtrat Franz Dinhobl bei der Eröffnung. Nach einem Jahr Umbauzeit wurde das Museum am vergangenen Freitag offiziell eröffnet. „Es ist die erste Landesausstellung, wo wir Mitte Oktober ein fertiges Haus übernehmen dürfen“, freute sich auch Kurt Farasin, künstlerischer Leiter der Landesausstellung. „Es ist ein Feiertag für die Region und das ganze Land Niederösterreich“, stellte Landesrätin Petra Bohuslav fest. Für ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger fügt sich ein Bild zusammen: „Das Museum wird die Lunge der Landesausstellung sein, die Kasematten das Herz und aus der Region kommen die Glieder.“

Dabei war der Umbau eine Herausforderung, wie Stadtbaudirektor Manfred Korzil erzählte – vor allem, weil die alte barocke Stiftskirche mit dem modernen Museum in Einklang gebracht werden musste.

Wohlfühlplatz für die Innenstadt

Insgesamt steht dem Museum jetzt mehr Ausstellungsfläche zur Verfügung, dazu kommt der neue Bürgermeistergarten samt Outdoor-Beamer, mit dem in Zukunft Filme an die Wand des Museums gespielt werden sollen. Das Areal ist ein „Wohlfühlplatz“ geworden, wie Architekt Peter Übersberger betonte, Kulturstadtrat Franz Piribauer hob die Bedeutung des Museums für den Tourismus in den nächsten Jahren hervor.

Bis zum Beginn der Landesausstellung werden jetzt die Exponate eingeräumt, „wir werden viel zu tun haben, das Kreuz wird uns weh tun“, scherzte Museums-Direktorin Eveline Klein, trotzdem: „Ich empfinde große Dankbarkeit, dass ich hier arbeiten darf.“

Ein großer Erfolg war dann der Tag der offenen Tür am Samstag: 2.000 Besucher kamen, um sich das neue Museum anzusehen.

