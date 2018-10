Viel Licht, viel Glas, viel Platz für Kunst und Kultur: So präsentiert sich das renovierte Museum St. Peter an der Sperr. Schon vor dem Tag der offenen Tür am 13. Oktober konnte die NÖN während der letzten Arbeiten einen exklusiven Blick in das Museum werfen.

Das Resultat nach einem Jahr Bauzeit (Kosten: fünf Millionen Euro) ist eine spektakuläre, sehenswerte Kombination von moderner Museumsarchitektur und historischen Bauteilen. An einigen Stellen sind historische Mauerteile zu sehen, gleichzeitig spielt das neue Haus alle Stücke: „Wir sind hier wirklich auf dem allerneuesten Stand, sowohl was die Sicherheit betrifft als auch die konservatorischen Aspekte“, sagt Museumsleiterin Eveline Klein.

Kunstwerke bestens aufgehoben

Licht, Raumtemperatur, Feuchtigkeit, Überwachung - alles, was für die Aufbewahrung teurer Kunstwerke von Bedeutung ist, lässt sich so regeln, dass (theoretisch) auch die Mona Lisa im Museum St. Peter an der Sperr hängen könnte: „Ja, das ginge“, sagt Klein, „auch Skulpturen und andere Kunstwerke sind hier bestens aufgehoben. Die Saliera könnte man problemlos hier aufstellen.“

Ein weiteres großes Plus: Das Museum ist künftig barrierefrei zu besuchen, dank eines neuen Lifts, neuer Rampen, Treppenlifte usw.

Im Kirchentrakt zahlt es sich aus, an manchen Stellen genauer hinzusehen: Hier wurden teils Jahrhunderte alte Steine und Verzierungen freigelegt, alte Fenster restauriert und rund um viele erhaltene Mauern neu verputzt. Das, sagt Restaurator Martin Pliessnig, ist „keine rein optische, sondern vor allem eine konservatorische Geschichte: Wir hatten das Problem, dass der alte Putz keine Feuchtigkeit durchgelassen hat und einige Mauern nass waren“.